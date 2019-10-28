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Курды заявили, что главари ИГ находят убежище в контролируемой Турцией части Сирии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Курдско-арабская коалиция Сирийские демократические силы (СДС) обвинила Турцию в том, что на контролируемых ею территориях севера Сирии нашли убежище члены и главари террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"ИГИЛ и ее главари перебрались в районы, контролируемые турецкой армией и их сторонниками в Идлибе, Африне и других районах, и операция, приведшая к ликвидации аль-Багдади (лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади - ИФ), - убедительное свидетельство этому", - говорится в заявлении командования СДС.

"Мы предупреждаем мир об опасности того, что террористы могут войти вместе с подразделениями турецкой армии в районы Сари-Кани и Телль-Абъяд, что представляет угрозу для региона и мира в целом", - отмечает командование.

В документе говорится, что операция по уничтожению главаря ИГ прошла после того, как разведка СДС подтвердила присутствие предводителей группировки, включая аль-Багдади, в районах, контролируемых турецкими военными.

По данным курдско-арабской коалиции, операция по ликвидации аль-Багдади готовилась более пяти месяцев американскими силами и СДС и была отложена более чем на месяц из-за вторжения турецких войск на северо-восток Сирии.

Накануне США объявили о проведении спецоперации, в результате которой в деревне Барише на севере Сирии был ликвидирован аль-Багдади.

СДС отмечает, что главарь ИГ был уничтожен близ турецкой военной базы.

Сирия Турция курды Исламское государство

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