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СМИ сообщили о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади

СМИ сообщили о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади
Лидер запрещенной в РФ террористической группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади. Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Лидер террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади убит в Сирии в ходе спецоперации американских военных, сообщает Fox News со ссылкой на военный источник и высокопоставленного представителя администрации США.

По словам военного источника телеканала, "ценный объект из ИГ" был ликвидирован военными силами во главе с США в сирийской провинции Идлиб. Предположительно, речь идет об аль-Багдади.

Впоследствии слова военного источника подтвердил высокопоставленный представитель администрации США.

О ликвидации лидера ИГ также сообщили Newsweek со ссылкой на представителя Сухопутных войск США и CNN - тоже со ссылкой на источники.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил в своем твиттере, что произошло "нечто очень важное", не уточнив, что он он имел в виду. Белый дом в свою очередь анонсировал "важное объявление" американского лидера, но также не пояснил, о чем идет речь. Объявление будет сделано в воскресенье в 9:00 по восточному времени США (16:00 мск).

США Абу Бакр аль-Багдади Сирия ИГ

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