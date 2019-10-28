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Грузинские телеканалы и госучреждения подверглись хакерской атаке

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Хакеры в понедельник взломали не только сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили, но также серверы грузинских телеканалов "Имеди", "Маэстро" и GDS, а также сайты судов, мэрий Батуми, Кутаиси и органов местного самоуправления, передают грузинские СМИ.

Как сообщалось, утром в понедельник хакеры разместили на сайте президента Грузии фотографию экс-главы республики Михаила Саакашвили с надписью "I'll be back" ("Я вернусь"). МВД Грузии начало расследование.

В настоящее время страница президента не работает, телекомпании восстановили работу, но в чрезвычайном режиме.

По мнению грузинских экспертов, хакерская атака, возможно, была осуществлена для получения секретной информацией с сайта президента. Эксперты отмечают, что подобного масштаба хакерской атаке Грузия подверглась в августе 2008 года, когда произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии.

Грузия

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