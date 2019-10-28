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В Грузии начали расследование из-за взлома сайта президента

В Грузии начали расследование из-за взлома сайта президента
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - МВД Грузии начало расследование после атаки хакеров на сайт президента страны Саломе Зурабишвили.

Утром в понедельник хакеры разместили на сайте главы государства фото экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с надписью "I'll be back" ("Я вернусь"). Помимо сайта президента кибератаке подверглись сайты десятков учреждений, среди них информационные агентства, органы местного самоуправления и суды.

В пресс-службе МВД сообщили, что было возбуждено уголовное дело по статьям 284 (самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (посягательство на компьютерные данные или компьютерную систему) УК Грузии. Там подчеркнули, что следственные мероприятия ведутся в интенсивном режиме.

Грузия Саломе Зурабишвили Михаил Саакашвили

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