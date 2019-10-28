Власти Болгарии заподозрили российского дипломата в шпионаже

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Власти Болгарии в понедельник объявили "персоной нон-грата" российского дипломата в рамках расследования дела о шпионаже, сообщает агентство Bloomberg.

Между тем, Болгарское национальное радио сообщило, что прокуратура Болгарии открыла расследование по факту сбора иностранным гражданином информации, составляющей государственную тайну.

Государственное агентство национальной безопасности Болгарии, в свою очередь, сообщило, что этот человек работал в посольстве РФ в Софии и обладал дипломатическим статусом.

Как сообщается на сайте болгарской прокуратуры, в шпионаже подозревается первый секретарь посольства РФ в Софии. По версии надзорного ведомства, с сентября 2018 года этот человек собирал на территории Болгарии секретные сведения, составляющие гостайну. С этой целью он контактировал с болгарскими высокопоставленными чиновниками, имеющими доступ к такой информации. В обмен на информацию дипломат предлагал материальное вознаграждение, отмечает прокуратура.

Имя подозреваемого в надзорном ведомстве не уточнили. Там также сообщили, что поскольку этот человек обладает дипломатической неприкосновенностью, уголовное преследование в отношении него было прекращено.

По данным болгарской прессы, посол РФ в Софии был приглашен в МИД Болгарии в пятницу, 25 октября, где ему была передана информация Государственного агентства национальной безопасности. При этом министерство обратилось к России с требованием отозвать этого представителя посольства до конца понедельника. Отмечается, что к настоящему моменту дипломат уже покинул страну.

Посольство РФ в Болгарии воздержалось от комментариев в связи с появившейся информацией о высылке российского дипломата из этой страны. Об этом представитель посольства заявила "Интерфаксу" в понедельник.

"Информация прошла лишь про то, что в отношении российского дипломата было заведено дело по вот этим всем обвинениям (в шпионаже - ИФ). Эта информация размещена на сайте болгарской прокуратуры, поэтому ее нельзя не подтвердить", - сказала представитель российской дипмиссии.