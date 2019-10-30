Поиск

Объявленный "персона нон-грата" российский дипломат покинул Болгарию

Объявленный "персона нон-грата" российский дипломат покинул Болгарию
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российский дипломат, объявленный "персона нон-грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже, в среду покинул страну вместе с семьей, передает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

При этом, отмечает БНТ, ввиду отрицательного заключения одной из инстанций, с которой согласуется выдача долгосрочных дипломатических виз, также было отказано в выдаче визы российскому гражданину, который в настоящее время находится в РФ, но который должен был занять пост "атташе по вопросам обороны" в российском посольстве в Софии.

Ранее на этой неделе стало известно, что прокуратура Болгарии открыла расследование по факту сбора иностранным гражданином информации, составляющей государственную тайну.

Государственное агентство национальной безопасности Болгарии в свою очередь сообщило, что этот человек работал в посольстве РФ в Софии и обладал дипломатическим статусом. По данным болгарской прессы, речь идет о первом секретаре российского посольства в Болгарии.

Посол РФ в Софии был приглашен в МИД Болгарии 25 октября, где ему была передана информация Государственного агентства национальной безопасности. При этом министерство обратилось к России с требованием отозвать этого представителя посольства до конца понедельника, 28 октября.

В ходе расследования выяснилось, что с сентября 2018 года вышеупомянутый российский дипломат осуществлял разведывательную деятельность и проводил регулярные конспиративные встречи с болгарскими гражданами, в том числе и теми, кто имел доступ к секретной информации, касавшейся Болгарии, ЕС и НАТО.

Посольство РФ в Болгарии воздержалось от комментариев в связи с появившейся информацией о высылке российского дипломата из этой страны.

Болгария

Новости по теме

Новости

В Госдепе заявили, что США уже не смогут помешать достроить "Северный поток 2"

В Вашингтоне заявили об огромной угрозе "Северного потока 2" для Украины

В Вашингтоне заявили об огромной угрозе "Северного потока 2" для Украины

В Чили отменили проведение саммита АТЭС

В Чили отменили проведение саммита АТЭС

Каждый десятый американец подготовил костюмы на Хэллоуин своим домашним животным

Каждый десятый американец подготовил костюмы на Хэллоуин своим домашним животным

"Нафтогаз" понадеялся на санкции Запада после решения Дании по "Северному потоку 2"

В китайском Хэбэе закрыли стеклянные мосты для проверки их безопасности

В китайском Хэбэе закрыли стеклянные мосты для проверки их безопасности

Источник назвал вымыслом сообщение о спецоперации подлодок РФ в Северной Атлантике

Силовые структуры ДНР начали учения из-за угрозы дестабилизации в зоне конфликта

Норвежское ТВ сообщило об операции российских подлодок по прорыву обороны НАТО

Норвежское ТВ сообщило об операции российских подлодок по прорыву обороны НАТО

Дипмиссии Израиля в России закрылись из-за забастовки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');