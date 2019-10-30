Объявленный "персона нон-грата" российский дипломат покинул Болгарию

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Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российский дипломат, объявленный "персона нон-грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже, в среду покинул страну вместе с семьей, передает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

При этом, отмечает БНТ, ввиду отрицательного заключения одной из инстанций, с которой согласуется выдача долгосрочных дипломатических виз, также было отказано в выдаче визы российскому гражданину, который в настоящее время находится в РФ, но который должен был занять пост "атташе по вопросам обороны" в российском посольстве в Софии.

Ранее на этой неделе стало известно, что прокуратура Болгарии открыла расследование по факту сбора иностранным гражданином информации, составляющей государственную тайну.

Государственное агентство национальной безопасности Болгарии в свою очередь сообщило, что этот человек работал в посольстве РФ в Софии и обладал дипломатическим статусом. По данным болгарской прессы, речь идет о первом секретаре российского посольства в Болгарии.

Посол РФ в Софии был приглашен в МИД Болгарии 25 октября, где ему была передана информация Государственного агентства национальной безопасности. При этом министерство обратилось к России с требованием отозвать этого представителя посольства до конца понедельника, 28 октября.

В ходе расследования выяснилось, что с сентября 2018 года вышеупомянутый российский дипломат осуществлял разведывательную деятельность и проводил регулярные конспиративные встречи с болгарскими гражданами, в том числе и теми, кто имел доступ к секретной информации, касавшейся Болгарии, ЕС и НАТО.

Посольство РФ в Болгарии воздержалось от комментариев в связи с появившейся информацией о высылке российского дипломата из этой страны.