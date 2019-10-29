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Власти Украины не будут по своей инициативе свидетельствовать по "делу Трампа"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Представители украинской власти не намерены по собственной инициативе давать свидетельские показания в Конгрессе Соединенных Штатов в деле об импичменте президента США Дональда Трампа, заявил во вторник министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Комментируя возможность дачи свидетельских показаний украинскими политиками в деле об импичменте американского лидера, Пристайко сказал журналистам в Мариуполе: "Мы могли бы рассказать, если нас просят. Мы не имеем к этому отношения. Пусть они сами разберутся - мы не будем туда (в США - ИФ) ездить, не будем комментировать".

Пристайко заверил, что коммуникация с американской стороной по данному вопросу происходит в штатном режиме. "Все каналы, которые нужны, постоянно используются - официальные и неофициальные", - сказал министр.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в Палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

Вадим Пристайко Украина Дональд Трамп США Владимир Зеленский

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