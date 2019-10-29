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Взрыв произошел в Сирии перед встречей военных полицейских из РФ с турками

Российские военнослужащие не пострадали

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В районе пункта перехода Дербисия на сирийско-турецкой границе произошел взрыв рядом с бронеавтомобилями российской военной полиции, сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

"29 октября при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства", - сказал представитель Центра примирения.

"Пострадавших среди российских военнослужащих нет. Техника исправна. Встреча с представителями турецкой стороны прошла в плановом режиме", - заявил он. Представитель центра подчеркнул, что попытки неустановленных лиц осуществить провокацию оказались безуспешны.

Он отметил, что информация о якобы произошедшем обстреле подразделения российской военной полиции на пункте перехода Дербисия не соответствует действительности.

Сирия Турция Минобороны РФ

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