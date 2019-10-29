В Сирии сообщили об обстреле турками погранперехода, где находились военные полицейские из РФ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Турецкие военные подвергли минометному обстрелу погранпереход на севере Сирии, когда там находились российские военные полицейские, передает во вторник сирийское государственное агентство SANA.

Оно сообщает о ранении шести мирных жителей.

Накануне об обстреле в районе пограничного перехода Ад-Дербасийя сообщали курдские СМИ. По их данным, пострадали четверо гражданских лиц. СМИ утверждали, что в районе погранперехода разорвался снаряд, выпущенный с направления, где расположены турецкие силы.