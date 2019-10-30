Путин усомнился в возможности Зеленского справиться с националистами на Украине

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Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский не похож на националиста, однако справится ли он с ними, сказать трудно, заявил в среду лидер РФ Владимир Путин.

"Я не думаю, что я вправе давать оценки действиям президента Украины, особенно в его контактах с националистами", - сказал Путин на пресс-конференции в Будапеште.

Российский президент отметил, что затрудняется сказать, насколько правильно Зеленским была выбрана форма общения "на линии соприкосновения (конфликтующих сторон в Донбассе - ИФ) уговаривать людей, которые отказываются подчиняться его приказам".

"Вопрос в том, доведет он до конца то, что было сказано им публично, и то, что он сам считает целесообразным сделать, а именно в данном случае не такой уж сложный вопрос, - разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах", - добавил Путин.

Президент РФ также ответил на вопрос, приблизили ли последние действия по разведению сил встречу в "нормандском формате". "Мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе в "нормандском формате". Лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам, а заканчивались бы конкретным результатом, который идет на пользу урегулированию в целом", - сказал Путин.

Разведение сил в Донбассе

Во вторник, 29 октября, разведение сил и средств началось в поселке Золотое в Луганской области. Кроме того, в этот день на переговорах контактной группы в Минске удалось согласовать дату разведения сил и средств в населенном пункте Петровское в Донецкой области.

Золотое и Петровское - два пилотных участка, где должны быть разведены силы противоборствующих сторон в Донбассе. Это не удавалось сделать несколько недель после принятия 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске "формулы Штайнмайера".

На отвод вооружений тогда давалось три дня, а пятница, 11 октября, была последним сроком. Разведение сил было сорвано. В ДНР и ЛНР ответственность за срыв разведения возложили на украинскую сторону. В Киеве объясняли неудачу несоблюдением ополченцами семидневного режима тишины на пилотных участках.

Против процесса разведения сил в Донбассе выступают украинские националисты. В начале октября в самопровозглашенной ЛНР сообщали, что подразделения полка "Азов" прибыли в населенный пункт Золотое в Донбассе с целью сорвать процесс разведения сил.