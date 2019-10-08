В ЛНР заявили о прибытии бойцов полка "Азов" в Золотое для срыва разведения сил

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Подразделения полка "Азов" прибыли в населенный пункт Золотое в Донбассе с целью сорвать процесс разведения сил и средств от линии соприкосновения в этом районе, который запланирован на 9 октября, сообщил представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

Представители "Азова" заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск, сказал Филипоненко во вторник журналистам. "Подобные действия националистов всецело направлены на саботирование разведения войск и срыв мирных инициатив действующего правительства Украины", - добавил представитель Народной милиции ЛНР.

Он подчеркнул, что Народная милиция "поддерживает решения, принятые Контактной группой, неукоснительно соблюдает Минские договоренности и выполняет мероприятия согласно утвержденному плану разведения сил и средств".

Ранее во вторник Филипоненко сообщал, что ЛНР готова к разведению сил и средств в районе Золотого, о чем представители республики уведомили Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ.

1 октября спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней Контактной группе в Минске Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября начнется разведение сил и средств в Золотом и Петровском, что было определено на заседании группы в Минске, однако в указанный день стороны не начали разводить силы.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 7 октября, заявил, что это произошло потому, что эти населенные пункты были обстреляны несколько дней назад, тогда как договоренность об отводе предусматривала условие для разведения сил - семидневное сохранение мира на этих территориях.