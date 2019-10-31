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В Эстонию на учения НАТО прибывает колонна тяжелой боевой техники из Великобритании

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Эстонию в четверг сухопутным путем для участия в учениях Tractable прибывает колонна из 20 единиц тяжелой боевой техники, в том числе два танка Challenger.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии, они пополнят уже прибывшую на этой неделе железнодорожным транспортом боевую технику, в том числе 18 танков Challenger. Кроме того, в Эстонию во вторник уже прибыл отряд вертолетов AW159 Wildcat, а в ближайшие дни ожидается прибытие еще трех штурмовых вертолетов AH-64.

Затем в пятницу из Соединенного королевства прибудут два самолета C-130 с десантниками на борту. Около 100 парашютистов из британской 16-й воздушно-десантной бригады, а также шесть представителей Эстонии будут сброшены на территории балтийской республики.

"Это будет крупнейший парашютный десант в истории Эстонии", пояснили в главном штабе.

Еще 120 британских солдат прибудут на одном из нескольких ожидаемых самолетов в субботу.

Всего на учения из Великобритании направлено 200 единиц техники и 800 солдат и офицеров, которые заменят базирующийся в Эстонии британский контингент боевой группы НАТО.

Техника прибывает морем через порт Эмден (Emden) в Германии, затем перемещается по железной дороге и по наземным дорогам через Германию, Польшу, Литву, Латвию с конечным пунктом назначения в Эстонии.

"Учения Tractable позволят продемонстрировать возможность Соединенного королевства повысить уровень безопасности государств Балтии путем быстрой и масштабной доставки частей", - отметил майор Титус Джордан (Titus Jordan) из сухопутных войск Великобритании.

"Эстонии в контексте учений отводится роль принимающего государства. Это означает, что мы должны обеспечить прием и передвижение прибывающих союзников в назначенные пункты," - сказал руководитель учений с эстонской стороны майор Тамбет Мяэ (Tambet Mae).

Учения Tractable с высадкой парашютного десанта будут проходить в Эстонии впервые.

В отличие от обычной ротации дислоцированных в Эстонии войск НАТО, учения отличаются масштабами и сложностью операции, пояснили в главном штабе.

Великобритания возглавляет размещенный в Эстонии батальон НАТО общей численностью 1200 человек с тяжелой боевой техникой. Кроме британских солдат и офицеров, в состав боевой группы НАТО входят также военнослужащие Франции и Дании.

Эстония Великобритания НАТО

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