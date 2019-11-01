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Россиян в Эстонии предупредили о росте числа ДТП с участием военной техники

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Посольство России в Эстонии предупредило российских туристов об увеличении в стране числа ДТП с участием военной техники.

"С учетом возросшего числа российских граждан, посещающих Эстонию, обращаем внимание, что на территории страны участились военные учения", - говорится в сообщении дипмиссии в твиттере. В посольстве посоветовали россиянам быть "бдительными и осторожными".

В четверг, 31 октября, стало известно о прибытии в Эстонию для участия в учениях Tractable колонны из 20 единиц тяжелой боевой техники, в том числе двух танков Challenger. Как сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии, они пополнят уже прибывшую на этой неделе железнодорожным транспортом боевую технику, в том числе 18 танков Challenger.

Всего на учения из Великобритании направлено 200 единиц техники и 800 солдат и офицеров, которые заменят базирующийся в Эстонии британский контингент боевой группы НАТО.

Учения Tractable с высадкой парашютного десанта будут проходить в Эстонии впервые. В отличие от обычной ротации дислоцированных в Эстонии войск НАТО, учения отличаются масштабами и сложностью операции, пояснили в главном штабе.

Эстония

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