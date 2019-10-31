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Квартальные прибыль и выручка Facebook оказались лучше ожиданий

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2019 года прибыль и выручка Facebook оказались лучше ожиданий. Чистая прибыль компании составила $6,09 млрд, или $2,12 на акцию против $5,14 млрд, или $1,76 на акцию годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики ожидали прибыль на уровне $1,91 на акцию.

Выручка Facebook взлетела на 29%, до $17,65 млрд против $13,73 млрд годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль на уровне $17,37 млрд.

После публикации отчета акции Facebook подорожали на дополнительных торгах в среду на 5%.

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