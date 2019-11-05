Facebook Inc. поменяла логотип, чтобы компанию не путали с соцсетью

А еще чтобы напомнить, что Facebook также владеет Instagram, WhatsApp и другими приложениями

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Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Компания Facebook Inc. поменяла свой логотип, чтобы ее не путали с одноименной социальной сетью, говорится в заявлении директора по маркетингу Facebook Антонио Лючио.

В нем отмечается, что Facebook начинал как один сервис - соцсеть, но теперь компания предлагает пользователям целый набор продуктов: Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra.

" Сегодня мы обновляем наш фирменный знак, чтобы было ясно, какие продукты предлагает Facebook. Мы представляем новый логотип компании и еще больше отделяем компанию Facebook от приложения Facebook, которое сохранит свой собственный бренд", - говорится в заявлении.

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг на своей странице в соцсети отметил, что многие люди не знают, кому принадлежат Instagram, WhatsApp и другие продукты компании. Новый логотип призван решить эту проблему.