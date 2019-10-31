Генсек НАТО допустил оплошность на заседании с Зеленским в Киеве

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Во время заседания комиссии НАТО - Украина в Киве произошел курьезный инцидент.

В конце своего выступления на заседании генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что открытая для прессы часть заседания окончена, забыв, что еще не выступил президент Украины Владимир Зеленский. Генсек НАТО поспешил исправить оплошность и предоставил слово украинскому лидеру.

В ходе заседания Столтенберг призвал власти Украины уделить пристальное внимание реформам, чтобы обеспечить светлое будущее своему народу и продвигаться в сторону членства в НАТО.

"Власти Украины получили от народа мощный мандат на проведение реформ", - сказал он в начале заседания. Столтенберг напомнил, что "процесс проведения реформ важен для обеспечения безопасности и процветания Украины, а также - для членства в будущем (Украины в НАТО - ИФ)".

В свою очередь президент Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей НАТО (Enhance Opportunity Program). "Уверен, что Украина готова к переходу на этот новый уровень", - сказал глава государства.

Зеленский также выразил надежду, что подписанный в 2016 году Комплексный пакет помощи НАТО будет обновлен и расширен за счет дополнительных проектов. "Мы стремимся углубить сотрудничество для укрепления обороноспособности", - отметил президент.