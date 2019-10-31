Зеленский заявил о готовности ускорить подготовку к членству Украины в НАТО

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Киев готов ускорить подготовку к вступлению в НАТО и на практике доказывать право на получение Плана действий для членства (ПДЧ) в Альянсе.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Киеве после заседания комиссии Украина-НАТО. Он также сообщил, что в ходе заседания упомянутой комиссии стороны договорились об обновленном консолидированном пакете проектов и практических мероприятий.

Кроме того, участники заседания обсудили перспективы сотрудничества Украины и НАТО по программе расширенных возможностей Альянса, отметил Зеленский.

Кроме того, в НАТО в день визита Североатлантического альянса в Киев подтвердили приверженность решениям, принятым на саммите организации в Бухаресте по вопросу будущего членства Украины в этой структуре. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг по итогам заседания комиссии НАТО-Украина.

В 2008 году в Бухаресте состоялся саммит НАТО, на котором лидеры стран-членов альянса задекларировали, что двери НАТО открыты, но вместе с тем, они не предложили план действий относительно членства (ПДЧ).

Ранее в четверг в ходе заседания комиссии Столтенберг призвал Украину уделять серьезное внимание реформам, чтобы приблизиться к вступлению в НАТО.

Кроме того, на заседании произошел курьезный инцидент: в конце своего выступления генсек НАТО сообщил, что открытая для прессы часть заседания окончена, забыв, что еще не выступил Зеленский.