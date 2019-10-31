Трое покойников застряли в Нью-Йорке из-за забастовки израильских дипломатов

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Тела троих евреев, двое из которых пережили Холокост, не могут быть перевезены из Нью-Йорка в Израиль из-за забастовки дипломатов, сообщает в четверг сайт газеты The Jerusalem Post.

Глава кризисного центра Амудим Цви Глюк сообщил изданию, что все необходимые документы подготовлены, осталось лишь получить формальное разрешение израильского консульства в Нью-Йорке.

В завещании покойных указана их воля быть похороненными в Израиле. В связи с возникшими трудностями их родственники сейчас рассматривают возможность провести похороны в Нью-Йорке, а затем перезахоронить останки в израильской земле.

Газета отмечает, что по традиции покойные должны быть похоронены как можно скорее, а препятствование этому может быть воспринято как знак неуважения.

Как сообщалось, 30 октября дипмиссии Израиля в России и во всем мире объявили забастовку в знак протеста против решения Минфина страны изменить условия финансирования их работы.

Министерство задним числом с января 2019 года ввело налог на выплаты дипломатам на представительские расходы, причем от дипломатов начали требовать документальных доказательств, что средства потрачены целевым образом. Если же они не могут предъявить квитанции, средства рассматриваются как прибавка к зарплате дипломатов и облагаться налогом.