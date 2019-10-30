Дипмиссии Израиля в России закрылись из-за забастовки

Израильские дипломаты бастуют во всем мире

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Дипмиссии Израиля в России и во всем мире объявили с 30 октября забастовку в знак протеста против решения Минфина страны изменить условия финансирования их работы. Об этом говорится в сообщениях посольства Израиля в Москве и генконсульства в Петербурге.

Об этом же сообщило посольство Израиля в Киеве, консульство в Торонто и посольство в Париже.

Все эти дипмиссии будут закрыты до дальнейшего уведомления, оказывать услуги населению они не будут. Дипломаты отмечают, что им не оставили выбора. Они выражают надежду, что кризис скоро разрешится.

"В связи с решением Министерства финансов Израиля в одностороннем порядке изменить договоренности и процедуру финансирования, которая существовала на протяжении нескольких десятилетий и была согласована и подписана Генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019 года, мы вынуждены закрыть дипломатическое представительство с 30 октября и до дальнейшего уведомления", - говорится в уведомлении петербургского генконсульства.

В связи с забастовкой также закрыты пункты пропуска на границах с Западным берегом Иордана и Сектором Газы, пишет Jerusalem Post.

Минфин решил ввести задним числом, с января 2019 года налог на выплаты дипломатам на представительские расходы, объясняет издание. От дипломатов будут требовать документальных доказательств, что эти средства были потрачены целевым образом. Если же они не смогут предъявить нужные квитанции, эти средства будут рассматриваться как прибавка к их зарплате и облагаться налогом.

Решение о забастовке приняли комитеты министерств иностранных дел и обороны Израиля, которые заявили, что увеличение налога на дипломатов помешает их работе во всем мире.