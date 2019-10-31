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Палата представителей одобрила переход процесса импичмента Трампа к публичной фазе

Палата представителей одобрила переход процесса импичмента Трампа к публичной фазе
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Члены Палаты представителей Конгресса США в четверг одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.

За утверждение резолюции проголосовали 232 конгрессмена, "против" высказались 196 человек. В поддержку документа проголосовали все члены Демократической партии за исключением двух. Все присутствующие на голосовании республиканцы проголосовали против принятия резолюции.

Резолюция устанавливает процедуры открытых слушаний в комитете по разведке и обнародования свидетельских показаний.

Демократы Палаты представителей в минувший вторник обнародовали резолюцию, которая в случае утверждения формализует начало процесса импичмента Трампа. Она также позволяет республиканцам запрашивать свидетельские показания и документы, но демократы все еще имеют возможность блокировать запросы.

В резолюции также говорится, что соответствующие комитеты, участвующие в расследовании в рамках процедуры импичмента Трампа, "продолжат уже начатые расследования того, достаточно ли оснований, чтобы палата представителей применила данное ей конституцией право импичмента президента США Дональда Трампа".

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стало заявление информатора о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

США Дональд Трамп

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