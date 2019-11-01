В Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В американской администрации готовы к тому, что президент США Дональд Трамп может быть подвергнут импичменту, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в интервью Fox News.

"Мы готовы к тому, что импичмент произойдет", - заявила Гришэм.

"Нэнси Пелоси дала ясно понять, что демократы палаты (представителей - ИФ) собираются проголосовать (за импичмент - ИФ)", - добавила она.

Гришэм отметила, что решение по импичменту Трампа не известно заранее, однако это то, "чего можно ожидать".

Она подчеркнула, что, по ее мнению, Трамп не сделал "ничего плохого" и "ему нечего скрывать", а телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским "был обычным телефонным разговором с иностранным лидером".

Накануне члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.

Резолюция устанавливает процедуры открытых слушаний в комитете по разведке и обнародования свидетельских показаний. Она также позволяет республиканцам запрашивать свидетельские показания и документы, но демократы все еще имеют возможность блокировать запросы.

Американские СМИ отмечают: публичная фаза слушаний направлена на то, чтобы американцы могли убедиться в целесообразности или, наоборот, в безосновательности запущенной процедуры импичмента.

В резолюции также говорится, что соответствующие комитеты, участвующие в расследовании в рамках процедуры импичмента Трампа, "продолжат уже начатые расследования того, достаточно ли оснований, чтобы палата представителей применила данное ей конституцией право импичмента президента США Дональда Трампа".

Как сообщила ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, ожидается, что открытые слушания начнутся в ноябре, однако дача показаний в закрытой форме продолжится.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.