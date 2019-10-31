Поиск

В ООН осудили применение силы к дипломату РФ Краснощекову в Косове

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Применение чрезмерной силы к российскому дипломату, сотрудника миссии ООН в Косово Михаилу Краснощекову 28 мая косовской полицией неприемлемо и не может быть оправдано, заявил спецпредставитель генсека ООН и глава миссии Организации в Косово Захир Танин.

"Арест и задержание сотрудников МООНК при исполнении служебных обязанностей, а также возбуждение уголовного дела явно нарушали их иммунитет от ареста, задержания и от судебного процесса. Применение чрезмерной силы, вмешательство в собственность миссии и продолжение уголовного разбирательства в отношении обоих сотрудников является явным нарушением правовых рамок, включая резолюция СБ ООН 1244, положение о МООНК и норм международного права в области прав человека", - сказал он, зачитывая на заседании СБ ООН по Косово факты из доклада группы по расследованию данного инцидента.

Утром 28 мая подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин, в которых проживают сербы. В акции, которая, по свидетельствам очевидцев и журналистов, сопровождалась чрезмерным применением силы, были задействованы 73 спецавтомобиля. Сообщалось о задержании около 30 человек, среди задержанных были полицейские. Представители косовских властей заявили, что на севере края проходила акция по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

В миреБалканские СМИ сообщили, что задержанный в Косово россиянин попал в больницуБалканские СМИ сообщили, что задержанный в Косово россиянин попал в больницуЧитать подробнее

Краснощеков был избит и задержан возле баррикад в районе операции косовского спецназа в общине Зубин Поток на севере края.

По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению операции косовского спецназа.

Сербские СМИ в свою очередь сообщали, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке.

ООН Косово

Новости

В ООН потребовали прекратить расследование в отношении дипломата Краснощекова

Корбин обвинил Трампа в попытках вмешаться в декабрьские британские выборы

ИГ признала гибель своего главаря аль-Багдади

Палата представителей одобрила переход процесса импичмента Трампа к публичной фазе

Палата представителей одобрила переход процесса импичмента Трампа к публичной фазе

Нигерия попытается вдохнуть жизнь в "советский" завод при помощи россиян

В ДНР назвали точное время начала разведения сил в Петровском

Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО

Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО

Турция собралась передать России 18 пленных сирийских военных

Турция собралась передать России 18 пленных сирийских военных

В Израиле произошло ЧП при пробном пуске нового "борта номер 1"

Зеленский заявил, что "Северный поток 2" ослабляет Европу и усиливает Россию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');