Балканские СМИ сообщили, что задержанный в Косово россиянин попал в больницу

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Задержанный в Косово гражданин РФ получил травмы и отправлен в больницу города Митровица, сообщают во вторник балканские СМИ.

При этом в больнице подчеркнули, что состояние здоровья пациента не вызывает опасений, так как травмы несерьезные.

Кроме того, был госпитализирован задержанный в Косово гражданин Сербии. Также там оказывают помощь четырем сотрудникам служб безопасности Косово.

Ранее во вторник президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков. Посольство РФ в Белграде потребовало немедленно освободить задержанного.

Как сообщалось, подразделения косовского спецназа вошли на территорию четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Было задержано несколько человек, в том числе семь полицейских.