Поиск

Балканские СМИ сообщили, что задержанный в Косово россиянин попал в больницу

Балканские СМИ сообщили, что задержанный в Косово россиянин попал в больницу
Архивное фото
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Задержанный в Косово гражданин РФ получил травмы и отправлен в больницу города Митровица, сообщают во вторник балканские СМИ.

При этом в больнице подчеркнули, что состояние здоровья пациента не вызывает опасений, так как травмы несерьезные.

Кроме того, был госпитализирован задержанный в Косово гражданин Сербии. Также там оказывают помощь четырем сотрудникам служб безопасности Косово.

Ранее во вторник президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков. Посольство РФ в Белграде потребовало немедленно освободить задержанного.

Как сообщалось, подразделения косовского спецназа вошли на территорию четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Было задержано несколько человек, в том числе семь полицейских.

Косово

Новости по теме

Новости

В Косово освободили задержанного россиянина

Меркель разочаровалась в своей потенциальной преемнице на посту канцлера

Миссия ООН в Косово сообщила о задержании двух своих сотрудников

Жену советника президента Ирана застрелили в собственном доме

Власти Косово обвинили задержанного россиянина в попытке помешать полиции

Посольство РФ в Сербии потребовало освободить задержанного в Косово россиянина

В Австрии назначен временный канцлер

В Австрии назначен временный канцлер

Крушение самолета с совладелицей S7 на борту связали с потерей пилотом управления

Крушение самолета с совладелицей S7 на борту связали с потерей пилотом управления

Что случилось этой ночью: вторник, 28 мая

Мадуро пообещал решить кризис в Венесуэле демократически

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');