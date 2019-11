Президент Бразилии отменил подписку госструктур на критикующую его газету

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших бразильских газет Folha de S.Paulo сообщила в пятницу, что лишилась подписчиков в лице президента страны Жаира Болсонару и правительства.

"Сегодня я принял решение, что федеральное правительство откажется от подписки на (газету - ИФ) Folha de S.Paulo. Мой указ означает то, что ни одна структура моего правительства не будет получать газету Folha de S.Paulo в (столице - ИФ) Бразилии. Это решено", - приводит издание заявление Болсонару.

"Надеюсь, что никто не обвинит меня в цензуре. Правда? Если кто-то захочет купить Folha de S.Paulo (за собственные деньги - ИФ), он не будет наказан за это. Его помощник пойдет в газетный киоск, купит ее и (пусть - ИФ) развлекается. Но я ничего не хочу знать больше о Folha de S.Paulo", - добавил президент Бразилии.

Позднее в ходе выступления, которое транслировалось на его официальных страницах в соцсетях, он отметил, что его правительство "не будет тратить деньги на такую газету, как эта".

Газета Folha de S.Paulo, в свою очередь, выпустила заявление, в котором ее редакция выразила сожаление в связи с решением президента, однако отметила, что редакционную политику сохранит.

"(Редакция - ИФ) сожалеет о подобном отношении президента страны в отношении газеты, которое открыто несет дискриминационный характер, но намерена сохранить критический подход в журналистике, а также присущую ей непредвзятость (при освещении информации - ИФ) о политике", - говорится в ее заявлении.

Газета указывает, что ранее президент Бразилии называл ее "главным источником фейковых новостей в стране".

Ранее Болсонару также критиковал журнал Veja и телерадиокомпанию Globo, которые наряду с Folha de S.Paulo являются одними из крупнейших СМИ Бразилии.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп отменил подписку на активно критикующие его газеты The New York Times и The Washington Post.