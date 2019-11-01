В Кремле сочли "неудачным" требование от РФ репараций Украине за Донбасс

Последствия обстрела в Донецкой области. 2015 год. Фото: Михаил Соколов/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "неудачным" высказывание министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия по поводу репараций Киеву.

В ходе общения с журналистами в пятницу Пескова попросили прокомментировать слова Криклия, который заявил, что России придется выплачивать репарации Украине после окончания военных действий в Донбассе. Пресс-секретаря спросили, как российские власти относятся к этому заявлению и "планируют ли в каком-либо виде участвовать в восстановлении Донбасса".

"Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем забывать, кто начал войну на Донбассе, где находится Донбасс. И, конечно же, Россия - страна, которая не является участником этого конфликта, это внутриукраинский конфликт", - сказал Песков.

Он напомнил, что сейчас Россия вместе с другими делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой внутриукраинской проблемы.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам в пятницу, что прозвучавшее из Киева требование репараций от РФ служит негативным фоном для организации нового саммита в "нормандскими формате", поскольку, по сути, еще раз демонстрирует неготовность киевских властей к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса.

"(Криклий - ИФ) перепутал понятия. Это не Россия напала на юго-восток Украины, это Киев начал братоубийственную гражданскую войну, объявив также экономическую блокаду ДНР и ЛНР", - заявил Слуцкий, отметив, что "идет дешевый торг на крови своих же сограждан". "Это еще больше отдаляет Донецк и Луганск от Киева", - добавил он.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после возвращения Донбасса под контроль Украины Россия должна будет выплатить ей репарации.

"Пока мы можем говорить о возобновлении подконтрольной части Донбасского региона. Относительно того, будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет. Это априори невозможно. Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о то, как мы будем вкладывать средства и возобновлять этот регион", - сказал он в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером.