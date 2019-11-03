ООН насчитала более 3,3 тыс. погибших в Донбассе за пять лет войны

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Организации Объединенных Наций заявили о более 3 тыс. 330 убитых мирных граждан из-за продолжающейся с 2014 года войны в Донбассе.

Как сообщается в твиттере ООН, было ранено до 9 тыс. человек. 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами.

По данным организации, 3,5 млн человек нуждаются в помощи.

Украина: шестой год войны



🛑Убито более 3 330 мирных граждан

🛑Ранено до 9 000

🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам

🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами

🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г.

Как подчеркнули в ООН, превыше всего люди хотят мира.