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ООН насчитала более 3,3 тыс. погибших в Донбассе за пять лет войны

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Организации Объединенных Наций заявили о более 3 тыс. 330 убитых мирных граждан из-за продолжающейся с 2014 года войны в Донбассе.

Как сообщается в твиттере ООН, было ранено до 9 тыс. человек. 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами.

По данным организации, 3,5 млн человек нуждаются в помощи.

Как подчеркнули в ООН, превыше всего люди хотят мира.

Украина Донбасс ООН

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