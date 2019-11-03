ООН насчитала более 3,3 тыс. погибших в Донбассе за пять лет войны
Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Организации Объединенных Наций заявили о более 3 тыс. 330 убитых мирных граждан из-за продолжающейся с 2014 года войны в Донбассе.
Как сообщается в твиттере ООН, было ранено до 9 тыс. человек. 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами.
По данным организации, 3,5 млн человек нуждаются в помощи.
Украина: шестой год войны— ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г.
🛑Убито более 3 330 мирных граждан
🛑Ранено до 9 000
🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам
🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами
🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r
Как подчеркнули в ООН, превыше всего люди хотят мира.