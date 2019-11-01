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Баку заявил протест Вашингтону из-за визита представителя Нагорного Карабаха в США

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В МИД Азербайджана в пятницу был вызван американский посол в Баку Ли Литценбергер, ему вручена нота протеста в связи с визитом в США представителя непризнанного Нагорного Карабаха Масиса Маиляна.

"Посол США в Баку был вызван в МИД Азербайджана, ему вручена нота протеста в связи с визитом представителя самопровозглашенного режима в Нагорном Карабахе Масиса Маиляна в США. МИД в ноте выразил протест в связи с выдачей Маиляну визы для въезда на американскую территорию, и Ли Литценбергу было заявлено, что это наносит удар по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении МИД.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что данный визит противоречит обязательствам США как одного из сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ.

"Посол, в свою очередь, заявил, что информирован о встрече рядом членов Конгресса с представителями из самопровозглашенного Нагорного Карабаха. По его словам, Вашингтон поддерживает деятельность МГ ОБСЕ и США не признают режим в Нагорном Карабахе", - отметили в МИД Азербайджана.

Маилян занимает пост главы МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Карабахский конфликт

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

В мае 1994 года между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен режим прекращения огня.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Азербайджан США Нагорный Карабах

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