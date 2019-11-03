Поиск

В Армении отметили динамику в переговорах по карабахскому урегулированию

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В переговорном процессе по карабахскому урегулированию есть динамика, а принятие окончательного решения возможно путем референдума, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы понимаем, что ситуация в армяно-азербайджанских отношениях всегда включает в себя опасность и угрозы. Но эти угрозы сегодня не больше, чем были три, четыре или пять лет тому назад. За последние полтора года наблюдается снижение напряженности на границе. К сожалению, напряженность, тем не менее, есть, есть также жертвы. Но никто и не говорит, что вопрос урегулирован", - заявил Пашинян в прямом эфире в своем фейсбуке.

Он отметил, что в переговорном процессе по карабахскому урегулированию есть динамика.

"Я оптимистичен, что эта динамика будет развиваться. Хочу, чтобы все знали, что в карабахском вопросе исключается какой-либо заговор. Когда в переговорном процессе будет сформулировано решение или предложение, которое будет приемлемо, в первую очередь, для армянского народа, я представлю его народу, проведем общенародные обсуждения, а решения должны быть приняты в общенациональном формате. Если будет необходимо, то можно даже провести референдум", - заявил премьер Армении.

Армения Нагорный Карабах Никол Пашинян

Новости

На выборах мэра Кишинева обработали 70% голосов

Результаты экзит-пола не выявили победителя на выборах мэра Кишинева

В Сирии попала под обстрел американская военная колонна, жертв нет

В Сирии попала под обстрел американская военная колонна, жертв нет

Что произошло за день: воскресенье, 3 ноября

Дипломаты не подтвердили данные о ранении россиян в ДТП с автобусом во Франции

Уровень загрязнения воздуха в Дели достиг "невыносимого уровня"

Уровень загрязнения воздуха в Дели достиг "невыносимого уровня"

Россияне оказались среди пострадавших в ДТП с автобусом во Франции

"Убийство" Аркадия Бабченко

Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

Аятолла Хаменеи выступил против переговоров Ирана с США

ООН насчитала более 3,3 тыс. погибших в Донбассе за пять лет войны

ООН насчитала более 3,3 тыс. погибших в Донбассе за пять лет войны
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');