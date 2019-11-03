В Армении отметили динамику в переговорах по карабахскому урегулированию

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В переговорном процессе по карабахскому урегулированию есть динамика, а принятие окончательного решения возможно путем референдума, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы понимаем, что ситуация в армяно-азербайджанских отношениях всегда включает в себя опасность и угрозы. Но эти угрозы сегодня не больше, чем были три, четыре или пять лет тому назад. За последние полтора года наблюдается снижение напряженности на границе. К сожалению, напряженность, тем не менее, есть, есть также жертвы. Но никто и не говорит, что вопрос урегулирован", - заявил Пашинян в прямом эфире в своем фейсбуке.

Он отметил, что в переговорном процессе по карабахскому урегулированию есть динамика.

"Я оптимистичен, что эта динамика будет развиваться. Хочу, чтобы все знали, что в карабахском вопросе исключается какой-либо заговор. Когда в переговорном процессе будет сформулировано решение или предложение, которое будет приемлемо, в первую очередь, для армянского народа, я представлю его народу, проведем общенародные обсуждения, а решения должны быть приняты в общенациональном формате. Если будет необходимо, то можно даже провести референдум", - заявил премьер Армении.