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13 детей госпитализированы из-за отравления хлором в Белоруссии

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Барановичах Брестской области 13 детей попали в больницу из-за отравления хлором в бассейне, сообщило МЧС Белоруссии.

По информации МЧС, в ведре случайно смешались средство для обработки воды и дезинфицирующее средство. Их смешивание вызвало реакцию с выделением паров хлора. Ведро стояло в тамбуре запасного выхода из бассейна, однако пары частично попали в зал, где плавали дети.

В городском бассейне занималась группа из 15 человек в возрасте от 13 до 14 лет. Дети почувствовали резь в горле и затруднение дыхания.

В педиатрическое отделение больницы для наблюдения доставлены 13 из 15 детей.

По информации Минздрава, жизнь детей вне опасности. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Белоруссия Барановичи

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