Поиск

В Минторговли США предложили не повышать пошлины на импорт машин

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Министр торговли США Уилбур Росс считает, что существует возможность договориться с европейскими, японскими и южнокорейскими производителями автомобилей и не повышать ввозные пошлины на них.

"Мы надеемся, что переговоры, которые мы ведем с отдельными компаниями об их планах капитальных вложений, будут достаточно плодотворными, и не будет необходимости (в повышении тарифов - ИФ)", - сказал Росс в интервью Bloomberg Television.

Министр отметил: "У нас были очень хорошие беседы с нашими европейскими друзьями, с нашими японскими друзьями, с нашими корейскими друзьями".

Он принимает участие в ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке.

Администрация Трампа с прошлого года угрожает ввести тарифы до 25% на импорт автомобилей, чтобы защитить американских автопроизводителей.

Трамп в мае объявил об отсрочке введения повышенных пошлин, срок отсрочки истекает к середине ноября.

Новости

Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева

Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева

Американский космический корабль Cygnus в понедельник состыкуется с МКС

На выборах мэра Кишинева обработали 70% голосов

Результаты экзит-пола не выявили победителя на выборах мэра Кишинева

В Сирии попала под обстрел американская военная колонна, жертв нет

В Сирии попала под обстрел американская военная колонна, жертв нет

Что произошло за день: воскресенье, 3 ноября

Дипломаты не подтвердили данные о ранении россиян в ДТП с автобусом во Франции

Уровень загрязнения воздуха в Дели достиг "невыносимого уровня"

Уровень загрязнения воздуха в Дели достиг "невыносимого уровня"

Россияне оказались среди пострадавших в ДТП с автобусом во Франции

"Убийство" Аркадия Бабченко

Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');