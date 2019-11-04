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Доложивший о беседе Трампа и Зеленского согласился письменно ответить на вопросы

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Информатор, который доложил о телефонной беседе президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что послужило толчком к началу процедуры импичмента, согласился в письменной форме ответить на вопросы конгрессменов-республиканцев, заявил его адвокат Марк Заид.

Как сообщило агентство Associated Press, это неожиданное предложение было сделано главному республиканцу в Комитете по разведке Палаты представителей Конгресса Дэвину Нуньесу. Оно позволит республиканцам напрямую задавать вопросы осведомителю.

Адвокат написал в своем твиттере, что осведомитель будет отвечать на вопросы непосредственно от членов Республиканской партии "в письменной форме, под присягой и наказанием за лжесвидетельство".

В то же время юрист отметил, что на вопросы, которые могут раскрыть личность информатора, чего добиваются Трамп и республиканцы, ответов не последует.

"Быть осведомителем - это не партийная работа, и импичмент не является целью. Это не наша роль. Поэтому мы предложили такую форму Девину Нуньесу", - написал он, заверив, что на все вопросы ответы будут даны своевременно.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Причиной стали публикации СМИ, в которых со ссылками на информатора говорилось, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, добиваясь начала расследования в отношении деятельности на Украине одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

США Дональд Трамп Владимир Зеленский

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