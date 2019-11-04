Демократы опубликовали первые стенограммы показаний по процедуре импичмента Трампа

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Демократы палаты представителей США опубликовали в понедельник первые стенограммы показаний, данных в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, сообщает комитет по разведке палаты представителей США.

"С каждым новым интервью мы узнавали больше о попытке президента манипулировать рычагами власти в целях получения личного политического преимущества", - говорится в заявлении глав комитетов палаты представителей по разведке, по надзору и по иностранным делам.

Первыми были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США на Украине Мэри Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.

"Стенограммы интервью с (бывшим - ИФ) послом Йованович и (бывшим советником госдепа - ИФ) Маккинли четко демонстрируют, что президент Трамп одобрил отстранение высоко уважаемого и эффективного дипломата (Йованович - ИФ) на основании клеветы и лжи", - отмечается в нем.

К публикации стенограмм призывала Республиканская партия США. В то же время республиканцы призывали демократов опубликовать все стенограммы с показаниями, отмечает издание The Hill. Таким образом, публикация лишь части стенограмм может вызвать недовольство партии Трампа.

"Украинский кризис" в США

В США разгорелся политический скандал вокруг июльского телефонного разговора президентов США и Украины. СМИ со ссылкой на анонимного информатора сообщили, что Трамп заставлял Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена - сына экс-вице-президента США Джо Байдена - в украинской нефтегазовой компании Burisma. Чтобы надавить на Киев, по данным СМИ, Трамп задерживал выделение военной помощи Украине.

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в которой президент США действительно просит обратить внимание на роль Джо Байдена в прекращении расследования в отношении Burisma, но признаков давления в ней нет.

Демократы в палате представителей инициировали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. По их мнению, президент США использовал занимаемый пост, чтобы нанести удар по своему вероятному сопернику на президентских выборах 2020 года - Джо Байдену.