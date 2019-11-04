Стыковка американского "грузовика" Cygnus с МКС успешно завершена

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Выведенный на орбиту Земли американский грузовой космический корабль Cygnus в понедельник успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Операция по присоединению "грузовика" к американскому сегменту станции - модулю Unity была завершена в 14:21 по Москве, отметили в Центре управления полетами НАСА в Хьюстоне.

Ранее сблизившийся с МКС корабль в 12:10 по Москве был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2, которой управляли американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир. Последующая подводка корабля Cygnus дистанционной рукой-манипулятором к МКС и сам процесс пристыковки осуществлялся по командам с Центра.

Запуск "грузовика" Cygnus к МКС с помощью ракеты-носителя Antares был осуществлен 2 ноября с космодрома НАСА Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Миссия проводится в рамках коммерческого контракта НАСА с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Cygnus доставил на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Корабль пробудет в составе МКС более двух месяцев - до января следующего года, после чего он отстыкуется от станции, будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.