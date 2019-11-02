К МКС отправился американский грузовой космический корабль Cygnus

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американская ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus в субботу стартовала к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Запуск был осуществлен в 9:59 по восточному времени США (16:59 по Москве) с космодрома НАСА Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 4 ноября. Она будет осуществляться путем захвата сблизившегося со станцией "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Запуск осуществляется в рамках коммерческого контракта НАСА с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Cygnus должен будет доставить на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это уже 12-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.