Поиск

В Турции собрались взимать с туристов до $22 в неделю

В Турции собрались взимать с туристов до $22 в неделю
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия по налогам и бюджету парламента Турции предложила ввести в 2020 году новый сбор на проживание в отелях в размере от 6 до 18 лир в сутки. В случае его одобрения турист, забронировавший недельный отдых в пятизвездочном отеле, заплатит дополнительно почти 1,4 тысячи рублей ($22), сообщает газета Milliyet.

Ранее в Турции по инициативе министерства финансов обсуждалось введение в 2020 году налога с отельеров, которые должны были платить от 1% до 6% стоимости номеров в бюджет. В итоге парламентская комиссия решила переложить налог на туристов. В случае принятия законопроекта, налог будет взиматься с каждого туриста старше 12 лет при проживании в отелях категории от 1* до 5*. В отелях 5* и бутик-отелях налог составит 18 лир или около 200 рублей за ночь с человека, в отелях 4* - 12 лир за ночь (130 рублей), в отелях 3* - 9 лир (100 рублей), в апартотелях, отелях 1-2*, пансионах, мотелях и кемпингах - 6 лир (66 рублей).

В миреЭксперты предсказали рост цен на туры в Турцию из-за "налога на проживание"Читать подробнее

Турецкие отельеры выступали против идеи введения налога на отельный бизнес, а сейчас также выступили против налога с туристов. Глава Ассоциации отелей Эгейского моря Мехмет Ишлер назвал это "наказанием туристической отрасли за ее успех".

Глава Федерации отелей Турции Муберра Эресин, в свою очередь, заявила, что гостиничный бизнес недостаточно силен, чтобы справиться с новым налоговым бременем, и его вклад в экономику снизится. Кроме того, по ее словам, отрасль пока не восстановилась до показателей 2012 года.

В Ассоциации туроператоров России "Интерфаксу" сообщили, что новый налог туристы, скорее всего, будут оплачивать самостоятельно при заезде в отель или при выезде из него. "Контракты туроператоров на 2020 год уже подписаны, и налог в цены не включен", - сообщили в АТОР.

В ассоциации попытки введения налогов на туристов объяснили желанием турецкого правительства получить больше денег с успешной и быстрорастущей отрасли.

Ранее туроператоры предполагали, что в случае введения налога на отели Турции цены на туры вырастут пропорционально его размеру.

Турция

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"Дорожные карты" по интеграции Белоруссии и РФ представят президентам к 1 декабря

В Минюсте Украины нашли спрятанные ящики с документами о коррупции

В Минюсте Украины нашли спрятанные ящики с документами о коррупции

Российским послом в Лондоне стал Андрей Келин

Российским послом в Лондоне стал Андрей Келин

Горбачев одобрил действия властей СССР при развале Берлинской стены

Горбачев одобрил действия властей СССР при развале Берлинской стены

США направили в Средиземноморье подлодку со 154 ракетами для слежения за ВМФ России

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по "Силе Сибири"

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по "Силе Сибири"

Песков отказался говорить о возможном помиловании израильтянки Иссахар

Россия и Турция приступили к новому патрулированию в Сирии

Группу женщин и детей с гражданством США убили в Мексике

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');