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В Турции приняли в первом чтении закон о налоге на проживание в отелях

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Парламент Турции принял в первом чтении законопроект, обязывающий туристов начиная с 2020 года платить налог на проживание в размере 2% от стоимости размещения, сообщает газета Sozcu.

"В Турции туристы теперь будут платить так называемый налог на проживание в размере 2% от стоимости размещения. Соответствующий законопроект, предложенный Комиссией по налогам и бюджету, был принят парламентом страны в первом чтении. В отличие от практики сбора во всем мире, деньги будут поступать в госбюджет, а не в муниципалитеты", - пишет издание.

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Как отмечает газета, с 2020 года налог будет взиматься с постояльцев отелей, гостиниц, пансионатов, курортных поселков, гостевых домов, а также апарт- и бутик-отелей. Предполагается, что сбор будут брать с каждого туриста, скидок для детей и пенсионеров не предусмотрено. "Тем не менее, отдых в гостевых домах, принадлежащих госучреждениям, облагаться налогом не будет", - пишет Sozcu.

Кроме того, президент страны в соответствии с законопроектом может повысить или снизить ставку налога в два раза.

Как сообщила "Интерфаксу" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, турецкие отельеры считают налог нелогичным, поскольку под налогооблагаемую базу попадает не только размещение, но и все другие опции в отеле (еда, напитки, развлекательные услуги, бассейн, SPA). Также не понятно, на что пойдут средства, поскольку в других странах их обычно тратят на развитие инфраструктуры. "Налог на проживание в Европе практически всегда варьируется в зависимости от локаций и сезонности. Как правило, в низкий сезон ставка снижается на 50%. Или сумма налога в менее посещаемых регионах меньше, в то время как в популярных локациях туристы платят более высокую ставку налога. В Турции все провинции и города уравнены, нет скидок в низкий сезон", - отметила она.

По словам Ломидзе, в ассоциациях отельеров недовольны и тем, что в 2020 году им фактически придется платить налог на проживание за туристов из своего кармана, потому что контрактинг отелей уже закончен и менять цены на размещение уже нельзя. "Ассоциации написали письмо министру туризма и культуры Турции. Представители гостиничного бизнеса просят отсрочки введения налоговой новинки до 2021 года, поскольку не успели предупредить туроператоров и клиентов о новом налоге", - сказала она.

Ранее в Турции по инициативе министерства финансов обсуждалось введение в 2020 году налога с отельеров, которые должны были платить от 1 до 6% стоимости номеров в бюджет. В итоге парламентская комиссия решила переложить налог на туристов и изменить его ставку.

Турция

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