Ввоз на Украину б/у вагонов из РФ вырос в 4 раза после решения Киева об отсрочке эмбарго

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Отсрочка до 1 марта 2020 года введения эмбарго на ввоз на Украину из России грузовых вагонов с истекшим сроком эксплуатации, принятая правительством Украины в мае текущего года, привела к резкому росту импорта этих вагонов из РФ и сокращению заказов для украинских вагоностроителей. Об этом сообщила секретарь Нацкомитета по промышленному развитию Елена Салихова.

"По информации "Укрзализныци", за период с 2 января по 3 октября 2019 года на Украину ввезено 4 тыс. 207 вагонов б/у (90% которых - из РФ), при этом с января по май импортировано 732 вагона, а с июня по октябрь (т.е. после официального объявления о введении эмбарго в следующем году) - 3 тыс. 59 , то есть в 4,2 раза больше", - сообщила Салихова агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, из ввезенных с начала года из РФ 3791 вагона больше всего - зерновозов, которые построены с 1975 по 1991 годы, то есть у них давно истек срок эксплуатации. Существует вероятность, что в ближайшее время будет импортировано еще около 2 тыс. подобных вагонов, добавила Салихова.

"По нашим подсчетам, только за третий квартал этого года в результате всплеска импорта бюджет Украины недополучил более $9 млн НДС (б/у зерновозы ввозят в среднем по $16,2 тыс., тогда как новые украинские продаются по $61,6 тыс.)", - отметила собеседница агентства.

В то же время она подчеркнула, что проблема наплыва импортных б/у вагонов, на самом деле, не в "отсрочке" эмбарго, а в возможности использования списанных вагонов в поездах.

"Мининфраструктуры и "Укрзализныця" еще в 2016 году могли остановить этот "беспредел", запретив включать в поезда списанные вагоны, однако не сделали этого. В результате сегодня около 14 тыс. вагонов с сомнительными техническими характеристиками колесят по Украине, разрушают верхнее строение пути и несут потенциальную угрозу крушений составов и жизни людей", - отметила секретарь Нацкомитета промразвития.

Как сказал агентству президент АО "УПЭК" Анатолий Гиршфельд, в Программе обновления подвижного состава на 2017-2021 годы УЗ задекларировала покупку 35 773 новых грузовых вагонов и модернизацию десятков тысяч вагонов, однако третий год эта инициатива "пробуксовывает", хотя ее реализация позволила бы обеспечить рынок вагонами, сэкономить на тяге и обслуживании, а также "разгрузить" депо.

Со своей стороны Салихова констатирует, что ввоз списанных российских вагонов, некоторые из которых приобретаются по цене немного больше цены металлолома, создает неравные конкурентные условия для производителей на Украине, а для государства это недополученные сотни миллионов гривен налогов и сборов в бюджет.

Такая ситуация, отмечает секретарь Нацкомитета промразвитития, уже привела к сокращению заказов на строительство вагонов украинскими предприятиями и угрозе их остановки. В частности, в августе текущего года ни одного вагона не было продано Попаснянским вагоноремонтным заводом и заводом "Карпаты", а "Днепровагонмаш" продал всего один вагон, Дизельный завод - 10.

Салихова сообщила, что сейчас промышленники готовят очередное обращение с требованием введения запрета на включение в поезда грузовых вагонов с продленным сроком службы.