ВТО частично поддержала апелляцию Украины в споре с РФ по вагонам и стрелкам

Минэкономразвития РФ удовлетворено решением апелляционного органа ВТО по спору

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Апелляционный орган ВТО во вторник опубликовал решение по спору, инициированному Украиной против России в рамках ВТО "Россия - меры, влияющие на импорт железнодорожного оборудования и его частей" (апелляционный орган в ВТО не функционирует с 10 декабря 2019 года, но решение, видимо, было вынесено до этого, какое-то время обычно занимает перевод и публикация - ИФ).

В Минэкономразвития России удовлетворены решением апелляционного органа ВТО по спору, сообщила пресс-служба министерства.

"В своем решении апелляционный орган не согласился как с выводами третейской группы, так и с аргументами обеих сторон по ряду вопросов, которые были предметом изучения третейской группы", - отмечают в министерстве.

"Апелляционный орган при этом полностью подтвердил выводы третейской группы об отсутствии каких-либо систематических нарушений правил соглашения ВТО о технических барьерах в торговле со стороны РФ. Резкое снижение объемов импорта украинской железнодорожной продукции в РФ было связано не с действиями российских органов государственной власти, на чем настаивала Украина, а стало следствием иных, в том числе экономических, причин", - подчеркивают в Минэкономразвития.

"Не согласившись с рядом выводов третейской группы относительно отказов в выдаче и приостановлений ранее выданных сертификатов, апелляционный орган тем не менее также не нашел нарушений со стороны РФ. Апелляционный орган полностью согласился с российскими аргументами о том, что необходимость защиты жизни и здоровья представителей государственной власти при исполнении своих обязанностей (в данном случае при проведении мероприятий в рамках процедур оценки соответствия, таких как выездной инспекционный контроль) должны приниматься во внимание, при этом важна сама угроза, а не конкретные случаи нанесения вреда их жизни и здоровью", - отмечают в министерстве.

"Изучив все материалы дела, апелляционный орган признал, что в них не содержится достаточных фактов для того, чтобы признать меры Российской Федерации нарушением правил ВТО, в частности статей 5.1.1 и 5.1.2 соглашения ВТО о технических барьерах в торговле", - говорится в комментарии Минэкономразвития.

При этом апелляционный орган подтвердил вывод третейской группы о том, что так называемое непризнание сертификатов на отдельную железнодорожную продукцию из Украины являлось нарушением указанного соглашения. "Однако в этой части решение АО не повлечет за собой изменения основополагающих подходов к работе по сертификации", - отмечают в Минэкономразвития.

"Российская Федерация намерена в полной мере и своевременно исполнять решения органа ВТО по разрешению споров. Такое исполнение будет осуществляться в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе и не приведет к допуску небезопасной железнодорожной продукции на территорию РФ", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщалось, в конце июля 2018 года панель арбитров ВТО отклонила ключевые требования Украины в рамках спора с РФ о поставках железнодорожного оборудования после чего Украина подала апелляцию на это решение.

Украина подала иск в ВТО в октябре 2015 г., полагая, что Россия с 2013 г. необоснованно вводила ограничения на поставку украинских вагонов. По мнению заявителя, они касались продукции Крюковского вагоностроительного завода, Днепропетровского завода стрелочных переводов, "Азовзагальмаша" и Харьковского машиностроительного завода "ФЭД", в связи с чем экспорт с Украины товаров "группы 86" (в соответствии с ТН ВЭД республики) сократился с $1,7 млрд в 2013 г. до $51 млн в январе-июле 2015 г.

В иске отмечалось, что Украина неоднократно пыталась решить вопрос на уровне соответствующих комитетов торговой организации, но безуспешно, в связи с чем прибегла к процедуре урегулирования споров в ВТО.

Представитель Минэкономразвития РФ ранее пояснял, что ограничения были связаны с проблемами с сертификацией украинской продукции.