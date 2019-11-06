Что случилось этой ночью: среда, 6 ноября

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– 15 человек погибли в результате нападения на контрольно-пропускной пункт в Таиланде. Нападение произошло в регионе, где ведут активные действия сепаратисты. В службе региональной безопасности назвали его одной из самых крупных атак за последнее время.

– Трамп одобрил расширение военной миссии США для охраны месторождений в Сирии. Американские солдаты будут охранять территории, которые контролируют курды. Численность американских войск составит не менее 800 человек.

– Правительство определило угрозы устойчивому Рунету. Среди угроз распространение запрещенной информации, уязвимость к дестабилизирующим действиям и попыткам несанкционированного доступа. С 1 ноября в России действуют поправки к законам "О связи" и "Об информации", которые позволяют обеспечивать работу интернета при обрыве связи с зарубежными ресурсами.

– "Зенит" вновь проиграл "Лейпцигу" в Лиге чемпионов. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0 в пользу "Лейпцига". Позднее "Лион" обыграл "Бенфику" и сместил "Зенит" со второго места в группе G.