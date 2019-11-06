Трамп одобрил расширение военной миссии США для охраны месторождений в Сирии

Американские солдаты будут охранять территории, которые контролируют курды

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп одобрил расширенную военную миссию по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Согласно новому плану, войска будут защищать большой участок земли, контролируемый курдскими боевиками, который простирается почти на 150 км от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки. Однако его точный размер пока не определен, отмечает агентство.

"Приказ Трампа также перечеркивает любое предположение о том, что основная часть из более чем 1 тыс. 200 американских военных, которые были в Сирии, скоро вернутся домой, как он неоднократно обещал", - подчеркивает СМИ.

Как предположили источники агентства, общая численность военных США в Сирии может составить не менее 800 человек, включая 200 солдат, которые находятся на базе Эт-Танф на юге Сирии.

Отмечается, что новое распоряжение президента поднимает ряд "сложных юридических вопросов" о том, могут ли американские войска наносить удары по сирийским, российским или другим силам, если они угрожают нефтяным месторождениям.

По словам чиновников, юристы пытаются выяснить детали военного приказа, которые бы прояснили, как далеко смогут зайти войска, чтобы удержать нефть под контролем курдов.