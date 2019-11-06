В Гонконге неизвестный напал с ножом на члена местного парламента

Протестующий наступает на фотографию Юниуса Хо в районе Ваньчай, Гонконг Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Неизвестный с ножом атаковал в Гонконге члена местного законодательного совета Юниуса Хван Хо (Junius Ho Kwan-yiu), выступающего на стороне властей КНР и критикующего антиправительственные протесты в специальном административном районе Китая, пишет издание South China Morning Post.

По данным газеты, инцидент произошел в 8:44 утра по местному времени (03:44 по Москве) в среду в районе Туен Мун на Новой Территории в Гонконге. Хван Хо встречался там с избирателями в рамках кампании по выборам в местный районный совет. На этой встрече был и мужчина, напавший на политика. Неизвестный вручил Хван Хо букет цветов, поблагодарил за усилия на посту члена парламента и попросил разрешения сделать совместную фотографию.

Когда Хван Хо согласился, этот мужчина со словами "Я достану свой мобильный, хорошо?" выхватил вместо этого из своей сумки нож и набросился с ним на члена парламента, ранив того в грудь. После этого сам Хван Хо и еще двое мужчин - помощников политика - скрутили нападавшего. В результате помощника политика, а также нападавший также пострадали в потасовке. Все четверо были доставлены в больницу.

Сам Хван Хо заявил, что ему предстоит перенести операцию, но его жизни ничто не угрожает. Политик также назвал день нападения "черным днем" для Гонконга. Кроме того, Хван Хо утверждает, что гонконгские политики, поддерживающие власти КНР, подвергаются запугиванию со стороны "темных сил". Представитель правительства Гонконга осудил атаку на Хван Хо, заявив, что нападавший был арестован и что полиция занимается расследованием инцидента.

57-летний Юниус Хван Хо был избран членом парламента Гонконга в 2016 году. В 2017 году Хван Хо говорил, что местные жители, выступающие за независимость Гонконга от Китая, заслуживают смерти. В июле 2019 года в интернете появилось видео, где политик пожимает руки неким мужчинам в белых футболках и благодарит их. Ролик появился после того, как группа неизвестных мужчин, также одетых в белых футболки, избила людей на станции метро Гонконга Юаньлан, среди которых как обычные пассажиры, так и активисты оппозиции. Сам Хван Хо отрицал связь с напавшими на Юаньлан злоумышленниками.

Протесты в Гонконге

В июне в Гонконге начались массовые выступления с протестами против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.

После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, демонстранты выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с участниками протестов, а также отставки Лэм с поста главы администрации. Демонстранты заявляют, что не остановятся, пока глава администрации и члены законодательных органов не будут избраны путем демократических выборов.