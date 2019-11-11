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Полиция применила боевое оружие против демонстрантов в Гонконге

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Гонконга в понедельник использовала против демонстрантов боевое оружие, сообщила местная радиостанция RTHK.

По их данным, в результате один из демонстрантов получил ранение.

Кроме того, рано утром в понедельник была прервана работа на некоторых линиях метро, районы вокзалов и торговых центров патрулируются силами правопорядка. Протестующие использовали баррикады, чтобы блокировать дороги через финансовый центр.

Накануне полиция применила против участников протестных выступлений слезоточивый газ.

В Гонконге уже около пяти месяцев продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать подозреваемых в совершении преступлений в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено, но акции продолжились. Протестующие выдвигают новые требования, в частности ввести в административном районе систему прямых выборов руководства.

Гонконг

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