Кипр решил лишить гражданства девятерых россиян с "золотыми паспортами"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Кипрские власти начинают процедуру лишения гражданства 26 человек, в том числе девятерых россиян, сообщает в среду агентство Bloomberg.

Кроме того, кипрского паспорта могут лишиться восемь камбоджийцев, пять китайцев, два кенийца, один иранец и один малазиец. Все они получили гражданство Кипра через программу инвестиций в экономику страны (так называемые золотые паспорта).

Среди тех, у кого планируют отозвать гражданство - находящийся в розыске китайско-малазийский финансист Джо Лоу. По данным СМИ, помощь в получении гражданства ему оказывал архиепископ Кипрский.

Лоу, по данным следствия, является одним из главных организаторов скандальной кражи средств из предназначенного для помощи малазийским гражданам фонда 1MDB. Следствие утверждает, что $4,5 млрд, украденные из фонда, причастные к краже лица потратили на покупку картин Моне и Ван Гога, элитной недвижимости, яхт и самолетов, а также на финансирование съемок фильма "Волк в Уолл-Стрит".

Власти Кипра также планируют внимательно проверить владельцев остальных 4 тыс. паспортов, полученных в рамках инвестиционной программы.