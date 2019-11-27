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Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства

Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства
Бизнесмен Олег Дерипаска
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Олег Дерипаска оказался в числе 26 человек, лишенных кипрского гражданства, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на кипрскую газету Politis.

По данным газеты, гражданство Кипра также отозвали у сына и дочери Дерипаски. Сообщается, что среди тех, кто лишился гражданства Кипра, есть еще два российских бизнесмена.

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Ранее этой осенью агентство Bloomberg сообщало, что кипрские власти начали процедуру лишения гражданства 26 человек, в том числе девяти россиян. Также процедуру начали в отношении восьмерых камбоджийцев, пятерых китайцев, двух кенийцев, одного иранца и одного малайзийца. Все они получили гражданство Кипра через программу инвестиций в экономику страны.

Среди тех, у кого планируют отозвать гражданство - находящийся в розыске китайско-малайзийский финансист Джо Лоу. По данным СМИ, помощь в получении гражданства ему оказывал архиепископ Кипрский. Лоу, по данным следствия, является одним из главных организаторов скандальной кражи средств из предназначенного для помощи малайзийским гражданам фонда 1MDB.

Кипр Олег Дерипаска

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