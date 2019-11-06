В Германии решили смягчить газовую директиву ЕС для "Северного потока 2"

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Представители правящей коалиции ФРГ - партий Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - подготовили законопроект, который позволит обойти ограничения новой газовой директивы ЕС для газопровода "Северной поток 2", сообщает агентство Bloomberg.

Обновленная директива предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам Евросоюза.

Среди главных требований директивы - разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов за прокачку. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Агентство Bloomberg в свою очередь сообщает, что разработанный в Берлине законопроект позволит "Газпрому" считать, что проект был завершен в мае, а поэтому в его отношении должны действовать прежние правила. По данным агентства, немецкие депутаты предлагают определять понятие "завершение проекта" не сроками окончания строительства, а датой инвестиций в него. Агентство напоминает, что немецкие инвесторы вложили в проект 2 млрд евро.

30 октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне страны. Дания стала последней страной, разрешение которой нужно было получить для завершения строительства газопровода.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром". В строительный консорциум входят также французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.