"Газпром" получил последнее разрешение на "Северный поток 2"

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Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне страны.

Как говорится в сообщении ведомства, магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм.

Регулятор выбирал между двумя маршрутами - протяженностью 147 км и 164 км. В итоге ДЭА выбрало самый короткий, поскольку этот маршрут предполагает наименьший риск для экологии.

Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет - с апреля 2017 года. К настоящему моменту в оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали.

По данным на конец сентября, было уложено 2042 км газопровода - 83% от его общей протяженности. По оценке главы "Газпрома" Алексей Миллера, на строительство магистрали в датских водах концерну потребуется пять недель.