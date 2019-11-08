ДНР обвинила Киев в обстреле участка разведения сил в Петровском

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Украинская сторона обстреливает участок разведения в Петровском из гранатометов и стрелкового оружия, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.

"В 22:10 зафиксирован обстрел по направлению с населенного пункта Богдановка по населенному пункту Петровское, произведено два выстрела из гранатомета, применяется стрелковое оружие", - сказал он.

Ранее в четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что разведение сил и средств в Петровском начнется в 12:00 пятницы, 8 ноября, при условии отсутствия обстрелов. В свою очередь начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, что после верификации в четверг режима соблюдения тишины на участке разведения сил Богдановка-Петровское на линии разграничения украинская сторона готова в 12:00 8 ноября приступить к выполнению требований по разведению, которое должно проходить зеркально.

При этом президент Украины Владимир Зеленский признал проблему со сроками разведения сил в районе Петровского. "Что касается Петровского, то там поле, и нет никаких проблем с разведением, проблема только в сроках", - сказал он в интервью "Откровенно с президентом", которое размещено Офисом президента на страницах в соцсетях в четверг.

Между тем Пушилин в своем заявлении напоминает, что 8 ноября должна была состояться экстренная видеоконференция Контактной группы с целью утверждения всеми участниками переговоров новой даты для начала "практических мероприятий по устранению нарушений на участке разведения вблизи Петровского". Однако, по его словам, "вместо официального ответа по данному вопросу представители Украины продолжили практику односторонних популистских акций, направленных на саботаж всех согласованных Контактной группой мирных инициатив".