На линии соприкосновения в Донбассе попробуют развести силы

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Ополченцы ДНР в субботу вновь попытаются развести силы и средства на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Донбассе, говорится в заявлении главы МИД ДНР Натальи Никоноровой.

"После длительных переговоров и консультаций с координатором СММ ОБСЕ Контактной группы господином (Мартином - ИФ) Сайдиком и благодаря его личной активной позиции удалось добиться конструктива от представителей Киева и коллегиально согласовать новую дату начала практических мероприятий по устранению нарушений на ранее разведенном участке вблизи Петровского - 9 ноября", - сказано в тексте сообщения.

"Полностью подтверждаем свою готовность к синхронному и зеркальному разведению в согласованную дату", - подчеркнула глава МИД ДНР.

В свою очередь руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов сообщил журналистам, что подразделения Народной милиции ДНР готовы к отводу в Петровском в 13.00 (МСК) 9 ноября.

По его словам, после запуска сторонами зеленых сигнальных ракет синхронно и зеркально начнется практическая часть мероприятий по устранению зафиксированных СММ ОБСЕ нарушений: отвод обнаруженного вооружения и вооруженных лиц за пределы участка разведения, на который согласно плану-графику отведено три дня.

"Если данные мероприятия будут выполнены, о чем стороны уведомят СММ ОБСЕ, а Миссия, в свою очередь, зафиксирует и отразит завершение этой части плана-графика в соответствующих отчетах, то начнется следующий комплекс мероприятий: разминирование, очистка местности от мин и других взрывоопасных предметов, а также синхронный и зеркальный демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения и ликвидация невзрывных заграждений на участках разведения", - отметил Якубов.

Контактная группа (КГ) по урегулированию ситуации на Донбассе приняла решение о разведении сил и средств в Петровском 9 ноября, заявил ранее спецпредставитель ОБСЕ в КГ Сайдик.

Как сообщалось, разведение сил и средств уже произошло на двух участках - №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе г.Золотое Луганской области.

Утром 8 ноября командующий Операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко заявил, что украинская сторона готова приступить 8 ноября в 12:00 к разведению сил и средств на участке Богдановка-Петровское (Донецкая область) на линии разграничения при условии зеркальных действий.

Однако в ДНР заявили, что намерены придерживаться даты, утвержденной контактной группой - 9 ноября и отвод не состоялся.

Контактная группа по Украине на заседании 1 октября в Минске согласовала разведение войск в районе двух населенных пунктов на востоке Украины - Золотого и Петровского. Разведение должно происходить на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным.

Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе - одно из условий проведения саммита "нормандской четверки".

В соответствии с договоренностями, разведение должно было начаться 7 октября и завершиться 11 октября, однако несколько попыток разведения оказались безуспешными из-за отказа Киева. Украинская сторона мотивировала отказ несоблюдением ополченцами семидневного "режима тишины" в районе Петровского и Золотого.

Повторно договориться о разведении удалось лишь на встрече контактной группы 29 октября. Тогда Киев внезапно заявил о начале отвода в Золотом. В ЛНР также подтвердили готовности отвести вооружения и стороны приступили к разведению, которое продлилось три дня.