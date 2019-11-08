Россия попросит Латвию выдать журналиста, обвиняемого в клевете на Усманова

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Российские следователи подготовили документы в Интерпол о розыске и задержании журналиста "Росбалта" Александра Шварева, обвиняемого в клевете и вымогательстве более 3 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"В настоящее время следователем вынесено постановление об объявлении Шварева в международный розыск, в том числе на территории Латвии и принятии мер к его задержанию. В ближайшее время документы будут направлены в НЦБ Интерпола", - сказал собеседник агентства.

По его словам, российские правоохранительные органы намерены отправить латышским коллегам запрос о заключении Шварева под стражу и экстрадиции его в Россию.

Накануне полиция предъявила Швареву обвинение в клевете на российского миллиардера Алишера Усманова (ч.5 ст. 128.1 УК РФ), а также в вымогательстве более 3 млн рублей у казахстанского бизнесмена, председателя совета директоров холдинга "Fincraft Resources" Кенеса Ракишева (ч.3 ст. 163 УК РФ). По первому обвинению журналисту грозит штраф до 5 млн рублей либо обязательные работы сроком до 480 часов, по второму - до 15 лет лишения свободы.

Как следует из обвинения, Шварев с неким Алишером Абдуллаевым (также объявлен в международный розыск - ИФ) с июля по октябрь 2018 года разместил на нескольких сайтах заведомо ложную информацию о якобы причастности Усманова к совершению тяжких преступлений. Данные сведения, установили в полиции, не соответствуют действительности и являются заведомо ложными, порочат честь и достоинство, а также подрывают репутацию бизнесмена и причиняют ему моральный вред.

Кроме того, с октября прошлого года, Шварев совместно с Абдуллаевым и другими пока неустановленными лицами, разместил на различных сайтах дискредитирующую информацию о Ракишеве, обвинив его в мошенничестве, связи с преступными группировками и т. д. На требование пресс-службы бизнесмена, Шварев и Абдуллаев якобы потребовали передать им 50 тысяч долларов (3 млн 310 тысяч рублей по курсу 2018 года). В случае отказа журналист угрожал продолжить распространять ложные и дискредитирующие предпринимателя сведения.

Адвокат Шварева Владимир Жеребенков считает обвинение надуманным, а уголовное преследование журналиста заказным.

"Обвинение абсолютно не конкретизировано, надумано и необоснованно, можно сказать какое-то виртуальное обвинение", - сказал Жеребенков "Интерфаксу".

По его словам, в настоящее время Шварев находится на лечении в Риге.

Свою вину журналист не признаёт.

Тверской суд Москвы 11 ноября рассмотрит ходатайство о заочном аресте Шварева.