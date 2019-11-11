Суд заочно арестовал журналиста Шварева по делу о вымогательстве и клевете

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в понедельник санкционировал заочный арест журналиста "Росбалта" Александра Шварева, объявленного в розыск по обвинению в клевете и вымогательстве.

По ходатайству следователя журналиста заочно арестовали на два месяца, этот срок будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории РФ.

После заседания суда адвокат журналиста Владимир Жеребенков сообщил, что намерен обжаловать решение о заочном аресте в Мосгорсуде.

Следователь и прокурор настаивали на заочном аресте Шварева, поскольку он скрывается от следствия в другой стране.

Между тем, по словам адвоката Игоря Бушманова, следствие вводит суд в заблуждение, утверждая, что Шварев не имеет места работы и источника дохода. "Никаких преступных действий Шварев не совершал, от следствия не скрывается, в Риге находится на лечении", - сказал Бушманов.

Изначально полиция предъявила Швареву обвинение по ч.5 ст. 128.1 УК РФ (клевета с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении). Позже было возбуждено дело по ч.3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). Если первое обвинение предусматривает наказание в виде штрафа до 5 млн рублей или обязательных работ до 480 часов, то второе предполагает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Оба этих дела объединены в одно производство, а находящийся в Латвии Шварев объявлен в международный розыск.

Как следует из обвинения, Шварев вместе с Алишером Абдуллаевым, также объявленным в международный розыск, с июля по октябрь прошлого года разместил на нескольких сайтах заведомо ложную информацию о причастности бизнесмена Алишера Усманова к совершению тяжких преступлений. В полиции заявили, что эта информация порочит честь бизнесмена и подрывает его репутацию, причиняя ему моральный вред.

Кроме того, с октября 2018 года Шварев вместе с Абдуллаевым и другими пока не установленными фигурантами разместил на сайтах дискредитирующую информацию о казахстанском бизнесмене, председателе совета директоров холдинга Fincraft Resources Кенесе Ракишеве, обвинив его в мошенничестве, связи с преступными группировками и так далее. Когда пресс-служба предпринимателя попросила удалить эту информацию, Шварев и Абдуллаев, по данным полиции, потребовали за это $50 тысяч или 3,3 млн рублей. Как следует из дела, в случае отказа журналист угрожал и дальше дискредитировать бизнесмена.

Адвокат Жеребенков счел эти обвинение надуманным, а уголовное преследование - заказным.

Сам Шварев сообщил агентству, что не признает вину, не верит в объективное расследование дела и потому не намерен возвращаться в Россию. "Садиться ни за что в СИЗО по сфабрикованному делу совершенно не входит в мои планы. В целом могу сказать, что все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация, но до понедельника (возвращаться - ИФ) в мои планы точно не входит, тем более, что у меня тяжелое заболевание, и я сейчас лечусь", - сказал журналист.